Il punto sull’avversario | arriveranno in mille dall’Abruzzo Baldini | Voglio coraggio e giocate offensive

(Di sabato 7 settembre 2024) "Se il Pescara fa il Pescara sarà dura per tutti". Non sembra badare troppo all’avversario di turno Silvio. Ma nemmeno al curriculum. "Riparto dagli stessi undici – dice alla vigilia della gara in casa del Rimini il tecnico del Pescara – perché sono quelli che stanno meglio e che in settimana mi danno più garanzie. Al momento attuale sono quelli che mi garantiscono un rendimento migliore, io non guardo al curriculum".fa un passo indietro pensando all’inizio della sua squadra. Quello fatto di quattro punti frutto di una vittoria (con la Ternana all’esordio) e un pareggio (con la Torres). "Le prime due gare? La squadre sa soffrire e sa reagire – spiega – Non abbiamo mai perso la fiducia. In settimana ci siamo allenati benissimo, senza riposo preparando da lunedì scorso la gara di Rimini. E i ragazzi sono stati disponibilissimi a fare questo percorso.