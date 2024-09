Il Generale Dalla Chiesa nel cuore degli italiani | l' ultima conferma su Mediaset

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (: rivivendo Carlo Alberto) La “vituperata”quest'estate non si è certo risparmiata nella programmazione relativa alle stragi di Mafia del '92 e al ricordo dei veri eroi del contrasto al crimine.in ordine di tempo la messa in onda di: rivivendo Carlo Alberto, in seconda serata su Rete 4 martedì 3 settembre, a 42 anni esattisua tragica morte. Il docu-film, diretto da Lorenzo Rossi nel 2012, ha raggiunto il 5.5% di share e quasi 200mila persone pur andando in seconda serata inoltrata.  Ma non è un caso isolato. In occasione dell'anniversario della morte di Paolo Borsellino lo scorso luglio Rete 4 ha riproposto l'omonimo film radunando 600mila teste col 5% di share.