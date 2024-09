Gol e sorrisi | la vera Italia Tris per il colpaccio a Parigi Spalletti che ripartenza

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) di Giulio Mola Alzi la mano chi pensava, dopo appena quattordici secondi, con Donnarumma costretto a raccogliere il pallone in fondo alla rete, di uscire trionfanti dalla notte di. Invece è successo. A distanza di 70 anni l’vince, anzi stravince in Francia (non battevamo i transalpini dal 2008). E già questa sarebbe una notizia. Ma c’è di più, perché perché il 3-1 finale umilia Mbappè e compagni, leziosi e presuntuosi. Convinti di poter asfaltare gli Azzurri (ieri in maglia bianca) dopo un avvio shock, i padroni di casa non hanno fatto i conti con l’orgoglio ma pure con le qualità di una nazionale che Lucianoè stato capace di ricostruire velocemente dopo la disfatta europea.