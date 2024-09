Gilmour e McTominay | concorrenza di altissimo livello per Lobotka e Anguissa Corsport

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 7 settembre 2024)diper. Il primo più vicino a, fisicamente e per consegne tattiche; l’altro, invece, come Folo da considerare più nella categoria degli alter ego di Frank. Sarà una bella lotta, altro che storie:di, bisognerà davvero fare gli straordinari per imporsi sugli altri. Conte ha l’opportunità di scegliere, mischiare, comporre e scomporre a seconda delle condizioni e delle esigenze tecnico-tattiche. E d’accordo, i due scozzesi sono ancora tutti da scoprire, ma l’impressione è che per tempra, personalità e gamba non siano secondi a nessuno.