Entrare nelle trame delle città con le fotografie di Vincenzo Castella

(Di sabato 7 settembre 2024) Nome:Luogo e data di nascita: Napoli 21 aprile 1952 Galleria di riferimento e contatti social: Studio la, Verona – Building, Milano – Galeria F2, Madrid sito web Instagram Intervista Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Che differenza c’è tra una fotografia e una fotografia d’autore? Difficile definire il confine: il modo in cui ci avviciniamo alle cose è cambiato profondamente. I presupposti concettuali possono influenzare notevolmente il risultato finale, poiché è cambiato il modo in cui guardiamo. La ricerca artistica si muove su un terreno ben definito, ma scivoloso. I confini possono essere ridefiniti da un momento all'altro, come accadeva durante la lunga guerra tra Iran e Iraq, dove le linee di demarcazione si comprendevano solo attraverso le immagini satellitari.