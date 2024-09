Da Pistoia al trionfo agli Us Open | Vavassori ha scritto la storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) Da giovedì sera, anche un pezzetto diè entrata nelladel tennis italiano. Già, perché Andreasi è laureato campione del doppio mistoUs, in coppia con Sara Errani. Il piemontese, che per sei anni ha difeso i colori del Tennis Club, e la bolognese già avevano compiuto un’impresa arrivando fino alla semifinale del torneo di New York. Un traguardo a livello Slam mai raggiunto da un tandem tutto italiano. Maed Errani non si sono accontentati e nell’atto conclusivo disputato sull’Arthur Ashe Stadium hanno mandato al tappeto i padroni di casa Taylor Townsend e Donald Young, con il punteggio di 7-6, 7-5, coronando così il loro sogno.