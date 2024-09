Costa d’Avorio e produzione di riso | obiettivo autosufficienza

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 7 settembre 2024) Roma, 7 set – Con unaannua di 1,4 milioni di tonnellate lanon riesce a coprire i consumi di, che ammontano a 2,1 milioni di tonnellate , essendo quindi costretta ad importarlo da Pakistan, dall’India e dalla Tailandia. Questa situazione crea grossi problemi non solo perché queste importazioni pesano sulla bilancia dei pagamenti, ma anche per via del rischio che i paesi esportatori possano in qualsiasi momento bloccare le vendite creando problemi di approvvigionamento., ecco comelvere il problema delladiPerlvere questo problema il governo ivoriano, assieme a partner privati, ha introdotto una nuova varietà diche, oltre a resistere alla siccità, permette anche di avere maggiori raccolti.