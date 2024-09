Controlli della polizia locale Individuati due giovani che bivaccavano al San Biagio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 7 settembre 2024) Gli agenti delamunicipale, durante un’attività di controllo del territorio, ieri mattina hanno individuato duedi 25 e 27 anni, di nazionalità tunisina, che dormivano su giacigli di fortuna all’interno del cortile del complesso San, in centro storico. Accompagnati al Comando di via Natale Dell’Amore i due sono stati identificati e sanzionati per bivacco, così come previsto dal Codice di Convivenza civile. A seguito degli accertamenti di rito inoltre gli agenti hanno constatato che uno dei due risulta regolarmente soggiornante, l’altro invece non è in regola. Per quest’ultimo è scattata la denuncia. Contestualmente si è proceduto con lo sgombero dell’area interna al Sanillecitamente occupata. "Prosegue l’impegno– commenta l’assessore con delega alla sicurezza e legalità Luca Ferrini – sul fronte del presidio del territorio.