Comando provinciale dei carabinieri | Gabelloni lascia a Giglio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 7 settembre 2024) La Spezia, 7 settembre 2024 - Il colonnello Matteo, dopo tre anni trascorsi alla Spezia al vertice del, da lunedì 9 settembre assumerà il prestigioso incarico di Comandante del 7° Reggimentoa Laives (Bolzano), reparto dell’organizzazione mobile impegnato anche in difficili scenari internazionali. Il comandante, negli ultimi giorni, ha salutato le autorità civili e militari con le quali ha condiviso i vari impegni istituzionali a favore della provincia spezzina, ringraziando per la costante collaborazione e per la vicinanza all’Arma. Un particolare ringraziamento è stato espresso a favore dei propri collaboratori che, spesso a rischio dell’incolumità personale, hanno garantito la sicurezza della cittadinanza dal capoluogo sino al più piccolo dei 32 comuni sui quali operano le 21 stazioni.