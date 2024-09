Calcio Il Sindaco di Fano Serfilippi contro la Figc Marche | Hanno preferito non vedere non sentire e non intervenire

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 7 settembre 2024) Il primo cittadino: “Comportamento nelle decisioni non uniforme: applicate deroghe per iscrivere l’Almain Eccellenza, che non ha rispettato gli impegni; alnessuna deroga all’istanza presentata e ripartirà dalla Terza Categoria “ VALLESINA, 7 settembre 2024 – Dopo la pubblicazione ufficiale dei Gironi di Prima e Seconda Categoria dove non si legge il nome del ‘’, la nuova società voluta daldi, che aveva fatto richiesta di inserirla nel più alto campionato regionale, non si è fatto attendere l’intervento del primo cittadino che ha scritto: “Ilripartirà dalla Terza Categoria, laha deciso di non concedere alcuna deroga all’istanza da noi presentata, che chiedeva di riconoscere nel “” la squadra della città.