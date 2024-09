Anguissa bloccato da Conte Il centrocampista voleva l’Arabia Il retroscena

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 7 settembre 2024) Frankpensava alSaudita dopo una stagione deludente, ma Antoniolo ha convinto a restare al Napoli. Frankresta al Napoli, nonostante le tentazioni arabe. Antoniohaogni possibilità di trasferimento delcamerunese. Il Corriere dello Sport rivela: “e Lobotka sono una delle coppie più forti in circolazione”. Parole diche sottolineano l’importanza del duo per il Napoli. Il rendimento diè stato altalenante in questo inizio stagione: “Finora in pieno rodaggio e in piena evoluzione tattica – il passaggio da una mediana a tre al centrocampo a due – il binomio ha funzionato a sprazzi, a tratti”. Nonostante le difficoltà,si è s: “Con il gol del 2-1 decisivo firmato di testa da Frank, con un volo alla Osimhen su assist disegnato con il pennello da Neres: una liberazione, per”.