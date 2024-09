Addio a Cesare Poli mediano del Cagliari e campione d’Italia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 7 settembre 2024) Si è spento all’età di 79 anni, ex giocatore dele protagonista dello storico scudetto conquistato dai rossoblù nel 1970., nato a Breganze, in provincia di Vicenza, il 26 settembre 1944, fu uno dei volti chiave della squadra sarda, anche se non sempre titolare. Durante la stagione dello scudetto, disputò undici partite, contribuendo in modo significativo al trionfo del club. Dalle giovanili del Lanerossi all’Interiniziò la sua carriera nelle giovanili del Lanerossi Vicenza, ma la sua determinazione e versatilità lo portarono presto all’attenzione di squadre di primo piano come l’Inter, dove militò prima di approdare in Sardegna.