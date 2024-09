X s' impegna a porre fine in Ue alla raccolta dati per l' IA

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il social network X si èto a fermare ladeipersonali degli utenti europei per addestrare il suo programma di intelligenza artificiale Grok. Lo ha riferito nei giorni scorsi la Commissione irlandese per la protezione dei(Dpc). Il mese scorso l'ex Twitter ha sospeso il trattamento deipersonali contenuti nei post pubblici degli utenti nell'Ue e nello Spazio Economico Europeo. Aveva utilizzato iper quasi tre mesi per addestrare Grok. "È ormai un impegno permanente"a tale, ha detto Graham Doyle, vice commissario del Dpc, aggiungendo che il procedimento avviato il mese scorso davanti all'Alta Corte irlandese si è concluso. "Il procedimento è stato cancellato sulla base dell'accordo di X di continuare ad aderire ai termini dell'impegno assunto l'8 agosto su base permanente", si legge nella nota.