Via la passerella anti-resse sul binario 1

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sparisce la banchina, ricompare ilferroviario. Alla stazione di Varenna è stata smantellata laprovvisoria installata al posto del1. Era stata realizzata a metà estate per poter accogliere le migliaia di turisti in arrivo e in partenza nella piccola perla del Lario. Erano infatti troppi per starci nella minuscola sala d’attesa del casello ferroviario, ma anche sui marciapiedi. Molti viaggiatori, non avendo altre alternative, si affollavano così direttamente sui binari, con il rischio di essere travolti dai convogli in transito e di altri incidenti. Per mettere a disposizione più spazio e garre più sicurezza, i tecnici di Rfi avevano trasformato uno dei due binari appunto in banchina, senza bisogno di cambiare orari delle corse, né incroci, perché comunque la linea Lecco-Colico è aunico, che si “sdoppia“ solo nelle stazioni.