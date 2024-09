Venezia pronti per il gran finale | occhi puntati sulla giuria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Bisogna dire che in questa edizione le novità sono state molte. Prima di tutte l'arrivo delledi Star Hollywoodiane che hanno presentato i loro film facendo vendere migliaia di biglietti al box office. E poi i film, scelti con cura dal Direttore Barbera, che hanno messo in scena argomenti dide attualità. Questa volta il festival cala il sipario con un successo che, prima di questo appuntamento, anche a causa del Covid non si si riconosceva più come il piùde in Europa. Tante storie che ci hanno fatto sorridere, commuovere e la forza di continuare a credere nel cinema.