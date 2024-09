Uomini e Donne testimonianza shock su Francesca Sorrentino e Manuel Maura | cosa è successo prima del trono

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 6 settembre 2024)finisce sotto accusa dopo essere diventata tronista di. In questa vicenda c’entra l’ex fidanzata di lei,, e quindi potrebbero esserci conseguenze anche nel percorso alclassico. A fare questa segnalazione ci ha pensato Alessandro Rosica, che ha voluto renderla pubblica nelle sue Instagram Stories: “L’agenzia die Mirko è socio al 50% con l’agenzia di perla. Teatrini su teatrini e impicci di tutti i tipi.scenderà a corteggiare. Questi fino a tre settimane fa si vedevano, proprio mentre lei faceva i provini per. Tutto uno schifo, tutto falso! Dispiace per Maria De Filippi e la Toffanin che continuano a farsi prende in giro da sti impiccioni. Tutto ciò dico è comprovato e ci sono tantissimi testimoni Vip, chiamate e messaggi.