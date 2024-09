Trattativa avviata Mario Balotelli torna in Italia | bomba di calciomercato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)al Palermo? Secondo il quotidiano La Stampa potrebbe essere una possibilità. Superinfatti sembrava essere vicino al Corinthians, ma lasi è arenata per dubbi sulle sue condizioni fisiche e disaccordi interni. Come confermato anche dalle parole dell'allenatore dei brasiliani, l'ex bomber argentino di Avellino, Fiorentina e Inter Ramon Diaz: "non è nei piani per il futuro, è molto semplice. Qui non si è mai parlato di. Quello che ho visto da fuori è che si è parlato molto di lui sui giornali, ma non a livello di club o istituzionale”. Per questo l'ex di Inter, Milan, Brescia e Manchester City è finito nei pensieri dei rosanero — Palermo è la città dove l'attaccante è nato — oltre al San Diego, club della Mls.