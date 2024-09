Tradite le promesse agli studenti | un anno dopo resta l’emergenza abitativa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ricordate glinelle tende, l’agitazione all’interno del governo con la ministra all’Università Anna Maria Bernini che definiva “giuste” le proteste e prometteva interventi? Era maggio del 2023 e a settembre 2024 non è cambiato nulla. Il trend dell’aumento degli affitti per gli, una vera e propria emergenza, sta rapidamente erodendo le fondamenta del diritto allo studio, trasformando l’istruzione universitaria in un privilegio riservato a pochi anziché in un’opportunità accessibile a tutti. Il caro affitti in cifre: una panoramica nazionale Secondo i dati recentemente pubblicati dall’osservatorio del portale Immobiliare.it, il panorama delle locazioni studentesche in Italia sta subendo una metamorfosi drammatica.