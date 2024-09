Strage di Paderno | Ma cosa fai… le ultime parole dei genitori

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) «Volevo cancellare tutta la mia vita di prima». Così si è espresso Riccardo C., 17 anni, durante l’interrogatorio, cercando di spiegare il profondo malessere interiore che lo ha accompagnato per anni. Un senso di estraneità e distacco dagli altri, che percepiva come «meno intelligenti» e che vedevano problemi che per lui non esistevano. Questo disagio si è trasformato in una terribile esplosione di violenza domenica notte, quando Riccardo ha ucciso con 68 coltellate il padre Fabio, la madre Daniela e il fratellino Lorenzo nella loro casa diDugnano, a nord di Milano.Leggi anche:, parla il nonno di Riccardo: “Io non lo abbandono, nonostante tutto” Unache ha distrutto una «famiglia perfetta», come l’ha descritta il nonno materno, e che rivela un disagio profondo nel giovane, più che un movente chiaro.