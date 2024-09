Scopri le sorprese della nuova stagione di È sempre mezzogiorno su Rai 1!

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Con l’imminente ritornopopolare trasmissione televisiva ‘È’ su Rai 1, gli spettatori possono aspettarsi unaricca die novità. Tra giochi telefonici inediti e consigli provenienti dai più noti chef italiani per la creazione di ricette uniche, lo show condotto da Antonella Clerici continua a coinvolgere e intrattenere il pubblico. Ma quello che distingue ‘È’ è la sua abilità nel portare le storie legate alla cultura culinaria italiana direttamente nelle casegente. Sarà entusiasmante vedere come lariuscirà a mantenere fedeli i vecchi fan, a conquistare nuovi spettatori e a continuare a sostenere l’eccellenza del made in Italy.