Scandalo Sangiuliano il ministro valuta un esposto in Procura

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il caso che tiene sotto scacco il Ministero della Cultura va oltre la querelle personale: è una questione di gestione dell’immagine, in un governo che si trova a navigare acque sempre più agitate. Non si tratta di un semplice gossip, come è stato detto in tv alla Rai, ma di una partita che potrebbe avere ripercussioni sugli equilibri del governo. Nella giornata di oggi,incontrerà i suoi legali perre unin, una mossa che mira a rispondere alle accuse che lo hanno messo al centro della bufera. Mentre Maria Rosaria Boccia continua a lanciare accuse pubbliche, Giorgia Meloni si è mossa con un pragmatismo freddo, respingendo le dimissioni di Gennaro. Non è una questione di fedeltà: il mantenimento delrappresenta una mossa calcolata per preservare una stabilità interna, almeno temporanea.