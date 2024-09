Ricordi e visioni | film e documentari ispirati al grande soprano Maria Callas

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di venerdì 6 settembre 2024) Life&People.it Interpretare un’icona comee? una sfida titanica, anche per un’attrice del calibro di Angelina Jolie. La reginetta di Hollywood ha dovuto prepararsi meticolosamente per farsi trovare pronta al primo ciak deldi Pablo Larrai?n, presentato durante la 81esima Mostra del Cinema di Venezia: sette intensi mesi dedicati a un rigoroso addestramento fisico, mentale ma soprattutto vocale. Un lavoro intrapreso avvalendosi dell’aiuto di cantanti d’opera e vocal coach per padroneggiare non solo la tecnica, ma anche la postura, la respirazione e i movimenti tipici di una cantante professionista di quel livello, per una rappresentazione il piu? autentica possibile dellagreco-americana. A giudicare dalla reazione del pubblico, ilè riuscito a non deludere le aspettative.