Pio Esposito parla da veterano | Italia ora c’è da dare continuità!

(Di venerdì 6 settembre 2024) Pio, attaccante dello Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha vinto con l’U21 per 7-0 contro San Marino. Per lui quattro gol.– Francesco Pio, su Rai Sport, hato dopo aver fatto quattro gol nel 7-0 rifilato dall’Under 21 a San Marino: «Voglio rivederlo anch’io, sono sicuro di averlo toccato. Ma a prescindere sono molto contento. Bisogna, che è la cosa più importante. Oggi abbiamo fatto bene, ma serve, altrimenti non serve niente. Oggi bene, ora guardiamo alla prossima. Il mister ci ha detto di muoverci di più nella ripresa e io ho ascoltato il consiglio al massimo e ciò ha dato dei frutti».