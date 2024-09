Paziente operato in emergenza Salvato da un aneurisma addominale delicato intervento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Pontremoli, 6 settembre 2024 - A volte bastano solo pochi minuti per salvare una vita umana. Quando l’è critica se ilha unche può rompersi da un momento all’altro, causando un’emorragia interna, l’diventa urgente e rischioso. E’ successo in un piccolo ospedale come quello di Pontremoli dove è stata salvata la vita ad un ultra 80enne. Alla fine è andato tutto bene grazie al lavoro di squadra che ha fatto arrivare dal Noa i chirurghi vascolari Ettore Colombani e Vittorio Marcucci, mentre nella salaria del presidio pontremolese il direttore della chirurgia Liano Gia provvedeva ad intervenire per il camplaggio dell’aorta otturando il vaso per evitare emorragie. I colleghi apuani hanno poi completato l’senza complicazioni con l’inserimento di una protesi vascolare.