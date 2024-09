Paralimpiadi Parigi 2024 sollevamento pesi | Telesca di bronzo panca piana da 213 kg

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Altra medaglia per l’Italia alledinel terzultimo giorno di competizioni. A mettersi al collo un prestigiosoè un grande Donato, che ha conquistato il terzo gradino del podio nella categoria entro i 72 kg del. Riuscendo a sollevare 213 kg di, il classe 1999 lucano, fino a qui detentore del record europeo senior e del record mondiale junior, ha battuto se stesso migliorando di cinque kg il precedente primato. Non è bastato per l’oro e l’argento (per un solo kg), ma per ili 213 kg sollevati sono sufficienti e c’è dunque una grande soddisfazione per il potentino, che tre anni fa a Tokyo si era fermato in sesta posizione. L’oro è andato a Bonnie Bundyau della Malesia, che ha stabilito il record del mondo con 232 kg, secondo il cinese Peng Hu con 214 kg.