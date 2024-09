Olanda Bergwijn risponde a Koeman | Poteva chiamarmi prima di dire quelle cose Non voglio più giocare per lui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Nonpiùper Ronald”. Lo ha detto ai microfoni del ‘De Telegraaf’ Stevenndo alle dichiarazioni del Ct dell’che lo aveva escluso dal suo progetto per la decisione di essersi trasferito in Arabia Saudita. L’esterno ex Tottenham – che si è unito all’Al-Ittih?d –per le rime al suo ex tecnico: “Non intendoper una persona che mi parla di me così davanti ai media. Avrebbe potutoper sentire la mia versione dei fatti. Come puòquestesenza parlarmi?”, si chiede il giocatore che poi si sofferma sul suo trasferimento nella Saudi League: “Ovviamente migliorerò molto a livello finanziario, non mentirò. Ma anche a livello sportivo la situazione è interessante. Giocherò con Benzema, Kanté, Fabinho, Diaby, Pereira Sono entusiasta di essere un loro compagno di squadra”, conclude.