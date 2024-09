Nuove misure per i servizi educativi | sostegno alle famiglie incentivi ai nidi privati e dialogo con i genitori

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 6 settembre 2024)per iaiaperto con iper ridurre le liste d’attesa a zero Il Comune di Arezzo introduce importanti novità neiper i bambini da 0 a 6 anni, con l’obiettivo di eliminare completamente le liste d’attesa entro il 2026/2027. Tra questeci sono il “Buono Conciliazione 2.0”, la “Start Up 0-3” per incentivare l’apertura di nuovi, e il progetto “Protagonisti 0-3”, per unaperto e costante con le. A partire dal 4 novembre, aprirà il nido “Il Matto”, seguito da “Sitorni” il 7 gennaio, aggiungendo 24 nuovi posti e contribuendo così a ridurre le liste d’attesa. Nel frattempo, proseguono i lavori a pieno ritmo per il nuovo nido Colombo, e dal 2025 sono previsti nuovi accordi con entiper ampliare ulteriormente l’offerta.