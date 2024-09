Mussolini l’italiano M porta in tv il grande seduttore Un uomo una maschera

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) VENEZIA "Era solo ipnosi? Forse; forse non solo". Se lo chiede Joe Wright, il regista chiamato a raccontarci un pezzo della nostra storia. Quanto il fascismo sia ancora oggi materiale sensibile lo dice la cronaca politica, per non parlare diche, purtroppo, agli occhi di molti prima d’essere un personaggio storico da conoscere è un brand da agitare. Per gli storici di professione la figura non ha segreti ma a tutti gli altri manca il racconto dell’individuo. I recenti libri di Antonio Scurati – i tre volumi della serie M., pubblicati da Bompiani – hanno stabilito un contatto tra il duce e i comuni lettori il cui numero, nonostante il successo editoriale, resta esiguo. Probabilmente otterrà una platea ben più larga M. Il figlio del secolo: serie tv che trae spunto dal primo di quei volumi. Prodotto da Sky, in onda in otto puntate all’inizio del 2025, M.