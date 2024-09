Modena dimentica Luciano Pavarotti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Circa la mancata commemorazione diattraverso un evento pubblico in quel di(l’evento clou è a Comacchio ndr), allo sbigottimento si aggiunge il realismo: la città si sta progressivamente sviluppando in sé stessa, in un processo che va dall'autoreferenzialità, all'individualismo, al vuoto conformismo di oggi. Se ci fa caso, ci siamo ridotti a colmare il nostro ego con aperitivi, edonismo, celebrazione del sé. Ergo, abbiamo perso la nostra identità, non riconosciamo quanto di buono c'è nel contesto in cui viviamo, ritenendolo un'eredità scomoda. La prova ne è data anche dal modo con cui viene tenuto il Teatro Comunale intitolato all'impareggiabile tenore e alla pressoché totale assenza di eventi di musica classica portati nelle piazze che, per quanto richiedano sforzi e risorse economiche, non sono impossibili da realizzare.