Mirko Testa prova di forza nell’handbike | si prende il bronzo dietro i francesi Bosredon-Quaile

(Di venerdì 6 settembre 2024) In una giornata trionfale per la spedizione bergamasca alle Paralimpiadi di Parigi 2024, con l’oro di Oney Tapia nel lancio del disco e l’argento di Martina Caironi nel salto in lungo, c’è gloria anche per. Il 27enne di Grassobbio si è preso cone intelligenza una medaglia dinellain linea dell’handbike categoria H3 sulla distanza dei 56,8 chilometri. Il campione del mondo in carica è partito forte, rimanendo attaccato ai dueMathieue Johan Qualie che però nella seconda metà di gara hanno cambiato ritmo, facendo il vuoto. Il primo, in particolare, ha imposto un ritmo insostenibile per tutti gli altri contendenti, andando poi a stravincere con 1:34:36, +1’21” sul connazionale.