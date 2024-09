Mercato San Severino | aggredito un operatore della Guardia Medica durante una visita domiciliare

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 6 settembre 2024) Unasi è trasformata in un episodio di violenza aSan, dove unsanitario è finito in ospedale con un occhio nero. L’incidente è avvenuto all’alba di ieri, quando laè stata chiamata per assistere una paziente che lamentava forti dolori. L’aggressione Due operatori sanitari, un uomo e una collega, si sono recati presso l’abitazionepaziente intorno alle 5 del mattino per fornire le cure necessarie. Tuttavia, come riportato dal quotidiano La Città la situazione è rapidamente degenerata. I familiaripaziente, inizialmente ostili, hanno dato vita a un’accesa discussione, presumibilmente legata ai trattamenti medici proposti per la donna. La tensione è aumentata fino a sfociare in un confronto fisico.