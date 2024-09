Medico-fisiatra ' peso zaino max 4 kg a rischio postura bambini'

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Roma, 6 set. (Adnkronos Salute) - Manca poco al suono della campanella che farà rientrare in classe gli studenti italiani, e sono anche i giorni degli acquisti di libri, diari e zaini. Proprio suldi questi ultimi è bene ricordare, anche in occasione della Giornata mondiale della fisioterapia che si celebra domenica ed è dedicata al mal di schiena, i rischi per iche indossano unotroppo pesante. "Da anni si dibatte in merito all'influenza dellosulladegli studenti. L'impatto che può avere in soggetti in età evolutiva potrebbe infatti influenzare l'assetto della colonna vertebrale e provocare alterazioni anche durante il movimento. Ad oggi i dati in merito non sono moltissimi. Alcuni studi hanno effettuato delle valutazioni specifiche, anche se su campioni limitati.