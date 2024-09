Lory Del Santo si racconta a Luca Casadei Una vita segnata da lutti e dolore

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 6 settembre 2024)Delè altro da se stessa. Lo è da tempo, almeno fin da quando ha perso il suo bambino in seguito a un tragico incidente che nessuno poteva prevedere. Conor aveva solo 4 anni ma per lei era il primo figlio: una gioia enorme che ha difeso con tenacia e per la quale si è opposta alle richieste di Eric Clapton, il papà del piccolo, che l’avrebbe indotta a interrompere la gravidanza. Un bimbo desiderato, soprattutto da lei ma amatissimo anche da lui, strappato via da un destino crudele: da quel momento non è stata più la stessa ma ancora non sapeva che laaveva già deciso di accanirsi contro di lei. Anni dopo ha perso anche Loren, il suo ultimogenito, che si è tolto la, ma ha vissuto anche il dramma di un aborto spontaneo.