La ’truffa dell’avvocato’ Bloccati e smascherati

(Di venerdì 6 settembre 2024) A Savignano sul Rubicone una pattuglia della polizia locale dell’Unione Rubicone e Mare ha fermato per controlli un’auto Fiat 500 con a bordo tre giovani: un uomo e due donne. I tre durante il controllo apparivano molto agitati e gli agenti hanno deciso di approfondire scoprendo nel vano portaoggetti dello sportello uno storditore elettrico, che la legge classifica come arma il cui porto, fuori dal domicilio, costituisce reato. Gli agenti hanno perquisito l’auto, rinvenendo un sacchetto, occultato sotto a un sedile, contenente alcune decine di monili e di gioielli in oro avvolti in un tovagliolo. Nella tasca di una ragazza anche un piccolo quantitativo di hashish. I tre sono stati portati in ufficio.