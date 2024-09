La strada del Grifone Cretella | Tifosi vi aspetto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Si avvicina il debutto in campionato (domenica alle 15 allo "Zecchini" arriva l’Orvietana) e la parola spetta a Riccardo, capitano dei biancorossi. "Siamo dispiaciuti dopo Livorno – esordisce il capitano –,ma siamo un ottimo gruppo sono certo che ci sarà un riscatto immediato. Ricordando quello che è successo lo scorso anno con i punti persi in casa contro le squadre di seconda fascia dobbiamo scendere in campo concentrati, con la mentalità giusta e chiudere subito il match evitando le pause e le amnesie che possono diventare pericolose. Sappiamo che il nostro obiettivo è quello di fare cose importanti per cui siamo pronti per questo esordio ed io ho una grande fiducia". Poi un riferimento aibiancorossi. "Ci siamo lasciati con uno Zecchini in festa – dice– e mi auguro di ritrovarlo così.