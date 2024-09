La Rodari non è pronta | bimbi ancora a Tavernelle

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non saranno finiti in tempo per la riapertura dell’anno scolastico i lavori di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia ’’. E così 45 famiglie di Calcinelli dovranno portarei propri figli a lezione nell’ex scuola materna di, continuando a patire i disagi già vissuti nell’anno scolastico 2023/2024. La conferma arriva da una lettera spedita dall’amministrazione comunale alle famiglie in cui si informa che sul sito del Comune di Colli al Metauro sono stati pubblicati i giri del trasporto scolastico comunale, dove si specifica non solo che "i genitori sono invitati ad accompagnare/riprendere i propri figli nella fermata più vicina alla propria abitazione" ma anche che "gli orari sono da considerarsi meramente indicativi, potendo subire modifiche per esigenze di servizio".