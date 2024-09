Il red carpet dei giovani Juri e Irene sono di casa | I tesori d’arte affascinano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Il merito del successo di Cortonantiquaria passa per la qualità e la rarità delle opere in mostra. 18 gli espositori che fino a domenica propongono nelle sale del bellissimo chiostro di Sant’Agostino il meglio delle proprie collezioni. E il pubblico, fatto soprattutto di appassionati e collezionisti, non tarda a premiarli anche con l’acquisto. Jury Fabbri titolare della Fabbri Arte di Mantova è un habitué della mostra. Questa è la settima edizione per lui. Non è voluto mancare nemmeno nell’edizione coraggiosa 2020 in piena pandemia. Nel suo stand è possibile ammirare opereche vanno dal periodo medioevale fino al tardo Cinquecento o comunque tra il Rinascimento e il Barocco.