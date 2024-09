Il figlio di Totti vittima di bodyshaming | l’Olbia assume un nutrizionista e uno psicologo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 6 settembre 2024) Negli ultimi giorni, il giovane calciatore Cristiandi Francescoe Ilary Blasi, è stato al centro di una polemica riguardante il. Dopo il suo esordio conin Coppa Italia di Serie D, Cristian è stato bersagliato da critiche sui social media per la sua forma fisica. Tanti i calciatori che in carriera hanno dovuto affrontare qualche chilo di troppo: Eden Hazard al Real Madrid, Gonzalo Higuain quando arrivò alla Juve, o gli ultimi anni di Ronaldo Nazario al Milan ma anche Antonio Cassano nella sua esperienza nei ‘Galácticos’ del Madrid. Per affrontare la situazione, il club sardo ha deciso dire une unoper supportare il giovane atleta. “Il dimagrimento rapido può comportare rischi, quindi è importante seguire strategie sicure ed efficaci.