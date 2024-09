Ha scelto la sua nuova casa l’azzurro si è già calato nel mondo Napoli | l’incredibile retroscena

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ilha accolto diversi nuovi calciatori durante il mercato. Quest’ultimi, si stanno già calando nelazzurro. Il mercato estivo si è concluso con ilche ha messo a segno l’operazione Billy Gilmour. Lo scozzese, però, non è l’unico colpa da novanta di questa sessione. Infatti, gli acquisti centrati dalla società son stati diversi e sopratutto tutti molto mirati. Dopo una telenovela durante circa tutta l’estate, gli azzurri sono riusciti ad ingaggiare Romelu Lukaku. Quest’ultimo, sarà l’erede naturale di Victor Osimhen per i prossimi anni. La dirigenza stravede per le qualità del belga, e ancor più Antonio Conte che l’ha voluto fortemente fin dal suo arrivo in Campania. Ora la palla passa al belga, il quale ha il compito di farsi trovare pronto. Infatti, l’obiettivo principale è quello di ripagare al meglio la fiducia concessagli a suon di gol e giocate.