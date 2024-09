Grande Fratello sconvolgente cambio di rotta | Beatrice Luzzi nei panni di opinionista? La reazione inaspettata di Cesara Buonamici

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 6 settembre 2024)dineidi? LadiSembra che nel prossimovedremo qualche faccia conosciuta in prima fila ma non tutti sembrano contenti di questo! Il mondo delè sempre una scatola di sorprese, e stavolta il gossip si surriscalda intorno a un nome ben noto ai fan del reality:. Pare che, dopo aver partecipato nell'edizione precedente,stia per calcare ancora il palcoscenico del, ma in un ruolo tutto nuovo, quello dell'. La sua grinta e schiettezza non sono passate inosservate e sembra che Alfonso Signorini l'abbia voluta a tutti i costi al suo fianco per la nuova stagione.