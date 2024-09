Francia-Italia problema al polpaccio per Calafiori | esce a metà secondo tempo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tegola per la Nazionale. Nel corso della secondadeldi, match valevole per la prima giornata della Nations League 2024, Riccardodecide di alzare bandiera bianca a causa di unal. Il difensore dell’Arsenal, ex Bologna, in un allungo ha sentito un dolore che l’ha costretto alle cure sanitarie. In un primo momentoè rimasto in campo, ma qualche minuto dopo si è dovuto arrendere. Al suo posto Luciano Spalletti ha messo in campo Alessandro Buongiorno. Dopo la partita bisognerà fare tutti gli esami del caso per capire sesarà a disposizione per la partita di lunedì a Budapest contro Israele o se verrà rimandato a casa.alperSportFace.