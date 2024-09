Francia-Italia infortunio per Frattesi | sospetto risentimento muscolare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Davideè stato costretto ad uscire al 62? di, match della prima giornata di Nations League 2024/2025. L’autore del gol del 2-1 si è accasciato e ha chiesto allo staff medico azzurro di soccorrerlo in campo per una sospetta problematica: il centrocampista dell’Inter è uscito sulle sue gambe, senza zoppicare, quindi è probabile che abbia avuto une che si sia fermato in tempo. I prossimi esami chiariranno l’entità del problema fisico accusato da, che ha realizzato il gol del vantaggiono al 51? su assist di Retegui, Luciano Spalletti spera che non ci siano lesioni. La speranza di Simone Inzaghi è la stessa. Al posto diè entrato Udogie, ex esterno dell’Udinese, ora al Tottenham.perSportFace.