Francia-Italia 1-3 Raspadori | Siamo sulla strada giusta compatti in difesa

"Quando si vince contro una squadra del genere vuol dire aver fatto tante cose positive.per costruire qualcosa di importante, avevamo bisogno di rifarci dopo un'estate negativa. Si è vista la voglia di fare la partita, anche se in alcuni momenti cimessi dietro per cercare di essereriusciti a fare quello che la partita richiedeva". Così Giacomoai microfoni Rai dopo la vittoria dell'per 1-3 sul campo dellanella prima partita di Nations League. "Quando ci sono competizioni così importanti è normale che la pressione sia molto alta – ha proseguito l'attaccante in riferimento agli Europei –, ma stiamo lavorando con più serenità, cerchiamo di costruire le partite nel modo migliore per dimostrare di potercela giocare".