Era un infarto ma l’ospedale le ha dato un antidolorifico e l’ha dimessa La perizia sulla morte dell’attrice 28enne Francesca Carocci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Era arrivata all’Aurelia Hospital lamentando fitte fortissime al petto, ma dopo la visita in pronto soccorso era stata rimandata a casa con un. Ma quel farmaco potrebbe aver solo mascherato il dolore dovuto a un probabile. E’ la possibile ricostruzione della vicenda di, romana, che lavorava come attrice di teatro, morta in ospedale a 28 anni il 2 marzo scorso, due giorni dopo essere stata. Sul caso la Procura ha aperto un’inchiesta a carico di ignoti per omicidio colposo – coordinata dalla pm Eleonora Fini – anche per effetto di una denuncia della famiglia della giovane, rappresentata dall’avvocata Paola Cittadini. Una– eseguita dal medico legale Luigi Cipolloni – ha confermato laper