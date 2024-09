È in missione in Iraq ma partecipa alla cena di classe | video chiamata con l’ex alunno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Cesena, 6 settembre 2024 – Sono passati ben 22 anni dal diploma, ma come ogni anno la rimpatriata gli ex alunni della storica5°B dell’Istituto Tecnico Agrario di Cesena la fanno. Quest’anno a, lo scorso 2 settembre, erano presenti otto dei 14 studenti totali che, nel luglio 2002, raggiunsero il traguardo della Maturità. Ma la novità è stato ilcollegamento con Alberto Canali che ha voluto salutare gli amici dall', dove si trova inper l'Esercito Italiano. Un segno di legame e affetto che, col passare degli anni, non si è mai perso. A prendere parte all'evento anche tre docenti: Silvio Severi (docente di chimica), Gaudenzio Montalti (docente di Agronomia) e Giovanni Sampaoli (docente di lettere) che sono sempre rimasti parte integrante delle “rimpatriate” di questi 22 anni.