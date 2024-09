Due senigalliesi in gara ai mondiali italiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ci saranno anche due atleti tesserati per la società senigalliese del Luna Sports Academy ai campionatidi pattinaggio che iniziano in Italia. Si tratta di Alessio Piergigli e Alice Sorcionovo, i due elementi di punta di una società che negli ultimi anni ha ottenuto risultati eccezionali segnalandosi tra le più importanti in Italia tanto che con la Nazionale italiana oltre ai due pattinatori ci sarà pure l’allenatore Luca Bernacchia, che fa parte dello staff del commissario tecnico Massimiliano Presti. Sarà una edizione deimemorabile perché si inserisce nei World Skate Games, l’evento che prevede l’assegnazione dei titoli di tutti gli sport a rotelle, pattinaggio compreso.