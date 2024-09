Dedicato allo storico presidente Il centro prelievi della Pubblica intitolato a Florio Giagnoni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) In occasionefesta annualeAssistenza di Pescia, sono in programma le elezioni per il rinnovo delle cariche e, a distanza di cinque mesi dalla sua morte, l’associazione domenica alle 12.15 ufficializzerà l’intiolazione del, nella sede di piazza XX Settembre, a. Per diciotto anni, sei mandati consecutivi, era stato. Nel 2021 si era fatto da parte, esprimendo il proprio auspicio in un rinnovo, nella necessità di favorire un ricambio generazionale. E, per la prima volta nella storia dell’associazione, fu deciso di assegnargli il ruolo dionorario, in segno di ringraziamento per i 40 anni di volontariato offerti alla comunità : "Un atto – afferma iluscente Paolo Baldini – che rimarrà nella storia dell’Associazione".