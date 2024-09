Contratto scaduto dubbi sul futuro Sos per la sala cinema di via Colombo | La città è dalla nostra parte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) La Spezia, 6 settembre 2024 – Dallo scorso gennaio senza, l’associazione ’Germi’ continua a gestire ilIl Nuovo di viain attesa di una risoluzione con la proprietà, la società di mutuo soccorso Cesare Pozzo. Unaimportante dellasi è mobilitata affinché il cineclub resti a palazzo Visconti: in 12mila, fra web e raccolta cartacea, hanno firmato la petizione in merito. “Ci hanno fatto sentire la loro vicinanza, sono preoccupatissimi” spiega il presidente Silvano Andreini, commentando l’assegnazione del premio Lizzani, che sancisce la natura di ‘resistente’. “Noi – continua Andreini – vogliamo portare avanti la trattativa, non importa se per l’affitto o la vendita, e speriamo negli aiuti e nelle pratiche ministeriali.