Conte e l’enigma Ngonge | nuovo ruolo in vista? Ecco cosa ha in mente il tecnico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di venerdì 6 settembre 2024)valuta l’impiego dicome punta centrale, aprendo a nuove possibilità tattiche per la squadra partenopea. Mentre il Napoli si prepara per una stagione di sfide appassionanti, un’importante novità emerge dal centro sportivo di Castel Volturno. Antonio, allenatore della squadra partenopea, sta valutando un innovativo utilizzo per l’attaccante Cyril, come rivelato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport., ex giocatore dell’Hellas Verona, era stato inizialinserito nella lista dei cedibili durante la sessione di mercato estiva. Tuttavia, a causa della mancanza di offerte soddisfacenti, il trasferimento non è andato in porto. Con la stagione ormai avviata, la domanda su quale sarà il destino del calciatore belga è sempre più pressante.