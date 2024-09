Conte alla Festa dell’Unità cita nuovi sondaggi e poi chiede alla platea | Voi vi fidate di Renzi? La risposta è un coro di nooo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) “Non sono convinto io che Matteofaccia perdere voti, ne sono convinti gli italiani. Sono usciti diversiÈ questo quello che pensano le persone. Quanto al mio pensiero, lo conoscete bene”. Così Giuseppeinterviene a gamba tesa su un possibile ingresso die di Italia Viva nel campo largo di centrosinistra. Il leader M5s smonta questo possibile scenario dal palco dellain corso a Reggio Emilia. In casa del Partito democratico,porta i numeri di uno riservato e riceve la sponda di unache applaude al suo no categorico. L’ex premier rivolto al pubblico: “Voi vidi?“. E lache si alza è undi ““. Che il popolo democratico sia contrario a una possibile alleanza tra Elly Schlein eè già emerso nel corso delle ultime settimane, come più volte riportato dal Fatto.